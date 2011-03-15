Копирайтер на постоянной основе

Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Нужно писать небольшие уникальные новости-тексты от 300 до 1200 символов (около 100 штук в месяц). Оплата 1$ за одну новость.

Работа постоянная.

Skype: misyulyadenis

Начинать можно уже сегодня. Жду от вас предложений.

Оплата один раз в неделю по Webmoney

ПОКА ВЗЯЛ ЧЕЛОВЕКА. Идет тестирование.