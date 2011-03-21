Действующий журналист в газете "Аргументы и Факты"
неполное высшее образование, специальность "журналист"
опыт работы корреспондентом - 3 года
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$4
10 баллов
14 лет назад
Очень понравился художественный стиль, интересные идеи - видно профессионала. Работа выполнена точно в срок, на очень хорошем уровне. Думаем продолжить сотрудничество в дальнейшем
$1
10 баллов
14 лет назад
Отлично сработались. Первая неделя прошла на высоком уровне. Сейчас получено второе, более сложное задание. В целом очень хороший исполнитель. Нет никаких нареканий, а главное все в срок и по нужной теме. Рекомендую.
Копирайтинг
3 отзыва
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $8
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга