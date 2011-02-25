$250
Сайт на Joomla из 5 статических страниц Модуль калькулятора и модуль обратной связи Техзадание прилагается
Сайты «под ключ»1 исполнитель
Завершен
13 лет назад
Сайт на Joomla из 5 статических страниц Модуль калькулятора и модуль обратной связи Техзадание прилагается
Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы, от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 5 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват
Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы. Только от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 4 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват. (открыто 5 вакансий из 6)
Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 4 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват.