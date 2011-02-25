У нашего проекта были ОЧЕНЬ сжатые сроки ( по сути, на разработку было всего три дня, многие исполнители даже не брались ) Алекс замечательно справился, проект был завершен точно в срок, и в полном соответствии с ТЗ. Из плюсов - исполнитель постоянно на связи, очень удобно решать все рабочие вопросы. Общение в процессе также на уровне. 10 баллов