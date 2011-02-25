mete0

Сергей mete0

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сайт на Joomla

    $250

    Сайт на Joomla из 5 статических страниц Модуль калькулятора и модуль обратной связи Техзадание прилагается

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Эротические истории 3 сезон

    Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы, от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 5 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват

    Стихи, Песни и Проза46 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эротические истории, 2 сезон

    Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы. Только от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 4 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват. (открыто 5 вакансий из 6)

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Эротические истории

    Для сайта эротических историй нужны интересные истории, случаи, рассказы от первого лица. Обязательна уникальность текста. Объем 800-1500 слов. Оплата - 4 у.е. за историю. Примеры вышлю в приват.

    Копирайтинг6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Сайт на Joomla
Joomla
Очень грамотное ТЗ, адекватный подход к переговорам, стабильная связь, своевременная оплата и порядочность во всем. Очень рад был такому сотрудничеству.
У нашего проекта были ОЧЕНЬ сжатые сроки ( по сути, на разработку было всего три дня, многие исполнители даже не брались ) Алекс замечательно справился, проект был завершен точно в срок, и в полном соответствии с ТЗ. Из плюсов - исполнитель постоянно на связи, очень удобно решать все рабочие вопросы. Общение в процессе также на уровне. 10 баллов
Ответный отзыв
sineoko
Ирина 
42 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$4
10 баллов
14 лет назад
Эротические истории, 2 сезон
Очень интересный заказчик. Работа с ним была в удовольствие.
Отличный исполнитель, текст на высоком уровне, красивый язык, интересные идеи и фантазия. Что очень ценно - Ирина всегда на связи, поправки и пожелания учитывались моментально. В будущем думаем продолжить сотрудничество
Ответный отзыв
Psolomey
Артем 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$4
10 баллов
14 лет назад
Эротические истории, 2 сезон
Работаю с Сергеем второй раз, с оплатой проблем не было, выдает емкое ТЗ, что дополнительно облегчает мои труды)) Надеюсь что будем сотрудничать в дальнейшем.
Сотрудничаем с автором уже второй раз, очень довольны работой. Материалы сданы в срок, у автора определенно есть свой стиль и фантазия. 10 баллов
Ответный отзыв
maratej
Марат 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Эротические истории
Отличный заказчик! Честен, задания понятные и четкие. Рекомендую всем!
Сотрудничество понравилось, текст был предоставлен даже раньше срока, и качество и фантазия - на уровне. Что было важно нам - автор всегда на связи, все наши пожелания и предложения учитывались моментально.
Ответный отзыв
Psolomey
Артем 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
12 отзывов
$4
10 баллов
14 лет назад
Эротические истории
Сотрудничество прошло "на ура". Сергей очень хорошо изложил требования, что позволило мне очень быстро выполнить заказ. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Остались довольны сотрудничеством, сроки соблюдены, качество текста на уровне.
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