Автор статей для IT блогов

Тематика: Бизнес (Отраслевая аналитика) Обязанности: поиск фото и аналитических стаьей в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (hi-tech, металлургия, страхование, банкинг, недвижимость, нефтянка, энергетика, экономика), затем переделка текста и заголовок статьи своими ...
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Ищем автора статей для айти блогов. Работа постоянная, удаленная. В
неделю требуется 2-3 статьи.
В качестве подтверждения опыта работы - размещенные статьи на
хабре(обязательно), компьютере, роеме и прочих онлайн айти изданиях.
За статью мы готовы платить от $20(краткий обзор) до $100 (объемная
статья с аналитикой)
Информацию просьба отправлять в личные сообщения или на эмейл
Заявки без примеров статей не рассматриваются.
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