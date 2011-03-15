Автор статей для IT блогов

КопирайтингЗакрыт6 заявок340 просмотров
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Ищем автора статей для айти блогов. Работа постоянная, удаленная. В

неделю требуется 2-3 статьи.

В качестве подтверждения опыта работы - размещенные статьи на

хабре(обязательно), компьютере, роеме и прочих онлайн айти изданиях.

За статью мы готовы платить от $20(краткий обзор) до $100 (объемная

статья с аналитикой)

Информацию просьба отправлять в личные сообщения или на эмейл

[email protected]

Заявки без примеров статей не рассматриваются.

13 лет назад
buckster
Максим 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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