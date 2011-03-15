Автор статей для IT блогов

Здравствуйте! Ищу постера в новый блог someshit.ru. Слоган блога "экстракт интересного веба", что подразумевает знание новых мемов, последних новинок hi-tech и всего, что может быть интересно. Ориентироваться в материале можно на такие ресурсы, как likecool.com или ...