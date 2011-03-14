Контент-менеджер

Тематика: Бизнес (Отраслевая аналитика) Обязанности: поиск фото и аналитических стаьей в Интернете в соответствии с рубриками ресурса (hi-tech, металлургия, страхование, банкинг, недвижимость, нефтянка, энергетика, экономика), затем переделка текста и заголовок статьи своими ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Отличное знание тематики;
- Опыт работы на форумах;
- Грамотный русский язык;
- Умение вести диалог.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Ищу постера в новый блог someshit.ru. Слоган блога "экстракт интересного веба", что подразумевает знание новых мемов, последних новинок hi-tech и всего, что может быть интересно. Ориентироваться в материале можно на такие ресурсы, как likecool.com или ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
На постоянной основе требуются блого-писатели на различные темы. Желателен копирайтинг, но рерайтинг в разумных пределах (или смесь одного с другим) также подходит. Сообщайте, пожалуйста, цену за 100 постингов (давайте введём меру измерения - 1 постинг, который будет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуются журналисты на сайт. Обзор новостей интернета.Все новости будут браться с определенных источников. Все необходимые программы предоставляются. Оплата ежемесячно. Нацеленны на долгосрочное сотрудничество. Время, потраченное в день примерно 20 - 30 минут. Колонки: 1. Новости интернета ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуются грамотные рерайтеры для длительного сотрудничества. Темы самые различные. Оплата по факту, Вебмани. Указываете пожалуйста цены, объем в сутки, "свои" темы.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $100
Для софт портала требуется редактор, рерайтер, копирайтер на постоянную заработную плату. Требуются, разбирающиеся в софте. Адекватные, готовые работать и зарабатывать. Задачи вкраце - в админке вам будет даваться список новостей-обзор какой либо программы, которые нужно будет корректировать. ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Суть работы заключается в следующем: 1) Дается определенная тема статьи и ключевые слова 2) Нужно найти в Интернете видео на популярных хостингах по теме статьи 3) Вы просматриваете ролик и пишете его описание, используя ключевые слова. Размер описания ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Ведение блогов, размещение статей, материалов в сети. Работа сдельная, постоянная. Основная тематика: http://wineexpert.kiev.ua/ Нужен специалист для раскрутки материалов (сайт, магазин, товар, идея) в социальных сетях. Давайте конкретные предложения с конкретными условиями и возможностями.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу хорошего копирайтера для длительного сотрудничества. На начальном этапе объемы небольшие. Важно писать грамотно и интересно (на разные бытовые темы: красота, здоровье, ремонт и т.д.). Прошу указать цену за 1000 знаков.Копирайтинг89 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется автор новостей. В данный момент есть 6 сайтов по разным тематикам, нужно регулярно писать для них новости, по 10 новостей в месяц для каждого сайта (итого 60 новостей на март). Ключевое слово ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт13 лет назад