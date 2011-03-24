Технический писатель

http://football-prognoz.com/ Достался мне такой проект. Думаю оживить. Нужен человек который будет качественно реврайтить аналитику и новости с других сайтов. Ну и добавлять это все на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наполнение сайтов контентом. Написание технических текстов. Оплата по килобайтам.
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