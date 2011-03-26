Копирайтер на постоянной основе

Надо писать статьи на сайт. В основном про ворота и рольставни. Жду от вас предложения по цене и пару слов понимаете ли что-то в строительстве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Требуется копирайтер для написания статей на постоянной основе который постоянно на связи, и готов оперативно выполнять все задания. в основном нужно писать в свободной форме на основе англоязычных статей. тематика: мода, красота, макияж, кулинария, путешествия, отношения, секс, карьера, дети и т.д.
2. Требуется копирайтер для написания статей о путешествиях. материал можно брать с англ. сайта или других. Я даю конкретную тему для статьи в виде ссылки http://goafrica.about.com/od/africatraveltips/a/firsttime.htm
На основе перевода Гугла можно сделать человеческий текст или найти об этом материал на русских сайтах, а ссылку использовать, как тему и план статьи.
Оплата сдельная. Прошу не беспокоить тех кто оценивает свои труды дорого. Чем меньше цена тем предпочтительнее.
Когда отправляете заявки указывайте сразу цену.
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