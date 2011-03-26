Копирайтер на постоянной основе

КопирайтингЗакрыт47 заявок854 просмотра
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1. Требуется копирайтер для написания статей на постоянной основе который постоянно на связи, и готов оперативно выполнять все задания. в основном нужно писать в свободной форме на основе англоязычных статей. тематика: мода, красота, макияж, кулинария, путешествия, отношения, секс, карьера, дети и т.д.

2. Требуется копирайтер для написания статей о путешествиях. материал можно брать с англ. сайта или других. Я даю конкретную тему для статьи в виде ссылки http://goafrica.about.com/od/africatraveltips/a/firsttime.htm

На основе перевода Гугла можно сделать человеческий текст или найти об этом материал на русских сайтах, а ссылку использовать, как тему и план статьи.

Оплата сдельная. Прошу не беспокоить тех кто оценивает свои труды дорого. Чем меньше цена тем предпочтительнее.

Когда отправляете заявки указывайте сразу цену.

13 лет назад
adamant-studio
Олег 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
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