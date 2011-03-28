Ищется отличный копирайтер.

Разыскиевается человек умеющий писать ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ (Sales letters). Если на этом месте вы хотите сказать "Ой, какой дурак, выдумал смешное название", то вы явно мне не подходите, потому что это вы не в теме.

Итак, разыскивается человек, который в своей работе имел опыт не просто написания выскоходожествнной литературносложенной лабуды, а текстов описывающих товары и услуги. Необходимо умение понять продукт и понять его положительные (с точки зрения ценностей клиента!!!) стороны.

Особо приветствуются люди имеющие опыт тестирования конверсии своих текстов. Но, я пониаю, что далеко не всех пустят к статистике продаж, так что если такого опыта нет, то и бог с ним.

Итак, в предложении обязательно указывайте у кого учились, какие книги и гуру наиболее привлекательны. И присылайте примеры ваших текстов и расскажите какой эффект они произвели.