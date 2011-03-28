Ищется отличный копирайтер.

Требуются авторы для написания медицинских статей. Тематика узко специализированная. Статей потребуется около 200. Авторские статьи и копирайты рассматриваются отдельно. При хорошем сочетании цена - качество, возможно авторство на постоянной основе. Просьба указывать ваши расценки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разыскиевается человек умеющий писать ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ (Sales letters). Если на этом месте вы хотите сказать "Ой, какой дурак, выдумал смешное название", то вы явно мне не подходите, потому что это вы не в теме.
Итак, разыскивается человек, который в своей работе имел опыт не просто написания выскоходожествнной литературносложенной лабуды, а текстов описывающих товары и услуги. Необходимо умение понять продукт и понять его положительные (с точки зрения ценностей клиента!!!) стороны.
Особо приветствуются люди имеющие опыт тестирования конверсии своих текстов. Но, я пониаю, что далеко не всех пустят к статистике продаж, так что если такого опыта нет, то и бог с ним.
Итак, в предложении обязательно указывайте у кого учились, какие книги и гуру наиболее привлекательны. И присылайте примеры ваших текстов и расскажите какой эффект они произвели.
- Похожие заказы
- Копирайтинг4 исполнителяЗавершен13 лет назад
Обязанности: - написание русскоязычных (англоязычных - приветствуется) статей, рерайт статей; - редактирование статей сотрудников компании; Что нужно делать: выслушать/записать принципы работы системы и грамотно изложить их в виде промо статей. Требования к кандидатам: - ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт13 лет назад
Вот описание этого сервиса понятным языком - http://lurkmore.ru/Blogspot.com Нужно вести минимум 10 блогов. Тематика блогов - любая, на ваш выбор, кроме порно и прочего. Можете писать туда все что угодно. 2-3 поста в месяц Язык - только английский, ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Проходит НАБОР копирайтеров для сайта об одежде. Соответственно нужны статьи на эту тему. Постоянная работа будет не через день или через два, а в перспективе. Оплата тестовых заданий ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад
1. Требуется копирайтер для написания статей на постоянной основе который постоянно на связи, и готов оперативно выполнять все задания. в основном нужно писать в свободной форме на основе англоязычных статей. тематика: мода, красота, макияж, ...Копирайтинг47 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо писать статьи на сайт. В основном про ворота и рольставни. Жду от вас предложения по цене и пару слов понимаете ли что-то в строительстве.Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо читать текст в статьях на сайтах и находить ошибки. Жду от вас примерные цены за работу. И пару слов почему вы хороший корректор.Копирайтинг51 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуются на работу - Журналист, редактор, корректор, копирайтер, рерайтер Суть работы: нахождение статей, их рерайт и публикация на сайте. Организация занимается санкционированными рассылками (то есть, рассылает статьи, на которые люди сами подписались) нам нужны писатели, ...Копирайтинг46 заявокЗакрыт13 лет назад
На постоянный небольшой объём работ требуется копирайтер, умеющий писать и переписывать статьи грамотно. Материал должен быть уникальным и легкочитаемым. Обязательно демонстрируйте примеры текстов написанных вами. Указывайте расценки за которые готовы работать.Копирайтинг48 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищу ответственного, опытного рерайтера для выполнения большого обьема работы. ЕЖЕДНЕВНО необходимо выполнять от 20к - 30к рерайта. Исходники предоставлю. Цена 0,5$ за 1к символов, без пробелов. Цена не обсуждается. Основные тематики по которым нужно будет делать ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад