Копирайтер, технический писатель

КопирайтингЗакрыт18 заявок450 просмотров
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Обязанности:

- написание русскоязычных (англоязычных - приветствуется) статей, рерайт статей;

- редактирование статей сотрудников компании;

Что нужно делать: выслушать/записать принципы работы системы и грамотно изложить их в виде промо статей.

Требования к кандидатам:

- Креативность

- Знание основ работы социальных интернет проектов

- Правописание, грамотность

- Умение выражать свои идеи в словах в четкой, ясной и понятной форме

13 лет назад
smile7
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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