Нужно добавить 100–200 товаров в магазин с других сайтов (список предоставляется): — добавление описаний, фото, характеристик в OpenCartе
2012 - 2014 - ConferenceCast.tv - участие в стартапе с нуля
2009 - по 2012 год - менеджер проектов компании Omyconf.
2006 - 2009 Менеджер проектов в компании Полигон Интегрейшн Украина.
- Наполнение сайтов34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Требования заказчика таковы, что пока ни один из установленных модулей не решает всех задач. В таблице вы найдете список полей, которые должны редактироваться (все, кроме фото) при Изменении заказа. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть интернет-магазин на Opencart. Используемый шаблон не стандартный. Нужен человек на постоянную поддержку доработок по сайту. Разработчик должен уметь: находить и встраивать модули в ОС согласно требований заказчика Дорабатывать движок или ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Главная цель статей: посетитель должен захотеть купить товар. Статей будет порядка 20-ти Вам нужно подобрать свой правильный стиль, который можно будет использовать для написания последующих статей. Это должны быть СЕО статьи ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть портал недвижимости. Нужно написать качественное тех. задание по внутреннему СЕО для программистов. Все работы по сайту выполняют они. Доступ не выдается. Вам нужно будет контролировать результат на тестовом сервере и давать добро на перенос ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Требования к кандидату Отличное знание Python и Django Опыт рыботы с PHP Хорошее знание DHTML/CSS/Javascript ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $2500
В офис на постоянное время нужен разработчик приложения для сервиса Omyconf Требования Знание Java, J2ME, Android SDK Опыт разработки 1,5 ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть уже написанное приложение для аккредитации участников конференций на стойке регистрации. Приложение работает по связке с сервером посредством API. Получает данные об участниках конференций (ФИО, компания, должность, фото и пр.) и хранит эти данные на ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Обязанности: - написание русскоязычных (англоязычных - приветствуется) статей, рерайт статей; - редактирование статей сотрудников компании; Что нужно делать: выслушать/записать принципы работы системы и грамотно изложить их в виде промо ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Обязанности: - Управление группой разработчиков серьезных веб-проектов в качестве технического лидера - Ответственность за техническую реализацию проекта, которая должна соответствовать "вызовам бизнеса" на каждой из стадий развития проекта. Здесь, собственно, как сторона ...Управление проектаминет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
С опытом работы от 2х лет. Работа с моб. темой - приветствуется. Проект: Omyconf.ru - это открытая соц платформа для участников и организаторов конференций, выставок и других деловых мероприятий. Международная ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизайн для WEB сайта по существующим прототипам интерфейсов. Задание на дизайн в аттаче. Прототипы – после согласования условий работы. Ждем Ваших предложений с оценками сроков и стоимости.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно реализовать Модуль в виде отдельного интерфейса на Java, который будет работать в полноэкранном режиме. Модуль должен иметь следующие возможности: • Стягивать с сервера данные по АПИ ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Техническое задание для ДОработки Java приложения – в связи с выходом новой версии самой системы. Ознакомиться с продуктом можно на сайте omyconf.ru Продукт ориентирован на рынок профессиональных мероприятий типа конференций и ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно на основе прототипов, уже созданных АПИ и написанных функциональных требований создать приложение для Blackberry. Основные особенности приложение - постоянная связь с сервером для обновления информации. Есть уже готовое приложение Java для телефонов - ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт14 лет назад