smile7

Татьяна Шевченко smile7

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

2012 - 2014 - ConferenceCast.tv - участие в стартапе с нуля

2009 - по 2012 год -  менеджер проектов компании Omyconf.

2006 - 2009 Менеджер проектов в компании Полигон Интегрейшн Украина.