Требуются авторы (англ., русск.)

На постоянные проекты требуется несколько авторов. 2 человека, которые будут писать на русском языке и 2 - на английском. И отдельно - 1 автор, который хорошо умеет продавать.

Все - без звездной болезни. Я работаю в копирайтинге уже 4 года и отлично знаю цены.

Обязательное требование - безукоризненная грамотность и чувство стиля. Мне нужны люди, чью работу не нужно корректировать.

Просьба внимательно прочесть все детали, прежде чем писать ответ.

1. Нужны люди с опытом работы не менее года. Сразу указывайте свой опыт в написании статей.

2. В ответе указывайте 2 ссылки на 2 ваших лучших работы и язык, на котором вы будете писать. Я не буду смотреть ваши портфолио.

3. Для англоязычных авторов - пишите свое образование и опыт в английском языке. Школьный уровень не подходит.

4. Указывайте четко цену за 1000 знаков. Не "от" и "до", а четко и в одной цифре. Работа будет разная, но оплачиваться она будет стандартно, и только так.

5. Будьте готовы безукоризненно соблюдать сроки и требования.

6. Работы нельзя будет использовать для личного портфолио.

7. Оплата - исключительно WMZ.

8. Не отвечайте если вы - посредник, команда или студия. Я ищу авторов для студии, и мне не нужны дополнительные звенья в цепи.

Выбранным авторам обещаю разнообразные задания (сразу работы будет немного, но темпы будут расти), своевременную оплату и человечное отношение.