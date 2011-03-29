Помощник на Wordpress

Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов)

Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно..

Рабочее время – с 10-12 дня и до позднего вечера (сперва по 1-2 часа в день, а там видно будет по вашей успеваемости).. Выходные – суббота, воскресенье..

Во время работы аська включена постоянно.. Да и грамотность – очень высокая..

Помимо размещения и редактирования, нужно будет выполнять мелкую ситуативную работу – придумать название к статье, написать краткое описание и т.п.

PS: только мужчины..