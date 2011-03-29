Помощник на Wordpress

Главные требования: - интерес к покеру и минимальное умение в него играть - владение английским для перевода и обработки новостей из первоисточников - оперативность (новости должны быть раньше или одновременно с ведущими русскоязычными сайтами о покере) объем работы: ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов)
Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно..
Рабочее время – с 10-12 дня и до позднего вечера (сперва по 1-2 часа в день, а там видно будет по вашей успеваемости).. Выходные – суббота, воскресенье..
Во время работы аська включена постоянно.. Да и грамотность – очень высокая..
Помимо размещения и редактирования, нужно будет выполнять мелкую ситуативную работу – придумать название к статье, написать краткое описание и т.п.
PS: только мужчины..
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