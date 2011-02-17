Задачи: часто возникающие, но не всегда постоянные - по разработке и доработке проектов разлоичного уровня сложности Требования: - PHP, SQL, JS\JQ, ООП - опыт полноценной работы от 1 года ...
- $1500Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Скрипт перелинковки. Подробное ТЗ - выбранному исполнителю. Много ресурсоёмкой работы с Мускулом, в остальном без специфики - в ТЗ четко прописана архитектура и все алгоритмы работы. Дел - на денёк-другой. Рассматриваются ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Счетчик с js+img кодом (как в Лайвинтернет) для нескольких сайтов задачи: - работать с несколькими доменами одинаковым кодом - записывать "точки входа" и поисковые фразы (только Я. и Г. отрабатываем, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Главная + 1 внутренняя Рассматриваются предложения только с портфолио и конкретной ценой Лого естьДизайн сайтов2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Иконки для разделов с различными жанрами игр 24х24 ~18 штук Предложения рассматриваются только при наличии профильного портфолио Оплата - WM по факту или СБСИконки и Пиксель-арт22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Игровая тематика Несколько штук (стандартные 468\728\336, может и другие) Рассматриваются предложения только при наличии портфолио в области высоко-CTR'ных решений.Баннеры15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $167
Разработка флеш-игры одевалкиБаннеры1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Небольшого формата (разумеется в векторе со свободным ресайзом, но наиболее "ходовой" размер порядка 120х35) Отщёлкивает заданное количество секунд (задаются в переменной, ниоткуда получать не нужно) с плавным пропорциональным заполнением полоски, после ...Баннерынет заявокЗакрыт14 лет назад
Приоритет серверной реализации на php, но могут быть рассмотрены и десктопные варианты - Начинаем читать папку с mp3 файлами - Выдёргиваем данные об исполнителе\названии и т.д. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужно много статей на банкетно-юбилейно-праздничные тематики.. Статьи должны быть контентными по содержанию, не СЕО (без ключей) Грамотность и уникальность - очень и очень высокая.. В день необходимо писать не меньше 20000 зн. без ...Закрыт14 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата ...Закрыт14 лет назад
Прогресс-бар - кнопка Отщёлкивает заданное количество секунд с плавным пропорциональным заполнением полоски, после чего становится доступным для клика и немного сигнализирует эффектами (например, переливание цветов). После заданного таймаута - срабатывает самостоятельно. ...Баннеры6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Простая статика. Рассматриваются только предложения исполнителей с портфолио в данной области. Оплата - WM. По факту или СБС.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы. Основная задача – рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW – 38000 зн. б.п. Помимо этого, будет очень много работы по остальным жанрам, ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 ...Закрыт14 лет назад
Необходимо с нуля разработать небольшую флэш игру жанра "одевалка" для девочек/девушек Оплата по безопасной сделке после проверки выполненной работыРазработка игр8 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, интересует такой вопрос: необходимо аккаунты с SMF форума переконвертировать в аккаунты WordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен полноценный чат - не завязанный на сторонние сервера - с функционалом поприличнее - с ведением логов общения, доступных для постраничного браузинга; желательно в рамках дефолтного вида WP-страницы (теоритически - можно через ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад