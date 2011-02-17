itmedia15

Иванов itmedia15

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • PHP-программист на периодическую проектную работу

    $1500

    Задачи: часто возникающие, но не всегда постоянные - по разработке и доработке проектов разлоичного уровня сложности Требования: - PHP, SQL, JS\JQ, ООП - опыт полноценной работы от 1 года ...

    JavaScriptPHPSQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Линкатор

    Скрипт перелинковки. Подробное ТЗ - выбранному исполнителю. Много ресурсоёмкой работы с Мускулом, в остальном без специфики - в ТЗ четко прописана архитектура и все алгоритмы работы. Дел - на денёк-другой. Рассматриваются ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Простой "счетчик" с парсингом поисковых фраз

    Счетчик с js+img кодом (как в Лайвинтернет) для нескольких сайтов задачи: - работать с несколькими доменами одинаковым кодом - записывать "точки входа" и поисковые фразы (только Я. и Г. отрабатываем, ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн тизерки (psd)

    Главная + 1 внутренняя Рассматриваются предложения только с портфолио и конкретной ценой Лого есть

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Набор анимированных флеш-баннеров

    Игровая тематика Несколько штук (стандартные 468\728\336, может и другие) Рассматриваются предложения только при наличии портфолио в области высоко-CTR'ных решений.

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Помощник на Wordpress

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата ...

    WordPress
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогресс-бар на флеше (дизайн+анимация)

    Небольшого формата (разумеется в векторе со свободным ресайзом, но наиболее "ходовой" размер порядка 120х35) Отщёлкивает заданное количество секунд (задаются в переменной, ниоткуда получать не нужно) с плавным пропорциональным заполнением полоски, после ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Копирайт для праздничного сайта

    Нужно много статей на банкетно-юбилейно-праздничные тематики.. Статьи должны быть контентными по содержанию, не СЕО (без ключей) Грамотность и уникальность - очень и очень высокая.. В день необходимо писать не меньше 20000 зн. без ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Редактор для Wordpress сайтов

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата ...

    WordPress
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прогресс-бар на Flash

    Прогресс-бар - кнопка Отщёлкивает заданное количество секунд с плавным пропорциональным заполнением полоски, после чего становится доступным для клика и немного сигнализирует эффектами (например, переливание цветов). После заданного таймаута - срабатывает самостоятельно. ...

    Баннеры6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип тизерной сети

    $50

    Простая статика. Рассматриваются только предложения исполнителей с портфолио в данной области. Оплата - WM. По факту или СБС.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Ищу помощника

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 ...

    CSSHTMLPHPWordPress
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Рерайтер со знанием игровой сферы

    $1000

    Нужен ответственный рерайтер со знанием игровой сферы. Основная задача – рерайтить обзоры MMORPG игр на уровне wikipedia. Например, тот же WoW – 38000 зн. б.п. Помимо этого, будет очень много работы по остальным жанрам, ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ищу помощника-копирайтера

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Знания html, php, css – приветствуются.. Оплата почасовая – для начала 40 руб/час.. через неделю – 50 ...

    CSSHTMLPHPWordPress
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка флеш игры

    Необходимо с нуля разработать небольшую флэш игру жанра "одевалка" для девочек/девушек Оплата по безопасной сделке после проверки выполненной работы

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • SMF->WP

    Здравствуйте, интересует такой вопрос: необходимо аккаунты с SMF форума переконвертировать в аккаунты Wordpress

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Чат для Вордпресс 2.7.1

    Нужен полноценный чат - не завязанный на сторонние сервера - с функционалом поприличнее - с ведением логов общения, доступных для постраничного браузинга; желательно в рамках дефолтного вида WP-страницы (теоритически - можно через ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Solonets
Сергей 
30 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Вытаскивание тегов из MP3 + заливка на ФО и Ucoz
PHP
+
Хорошая работа)
Ответный отзыв
spl32
Иван 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$18
10 баллов
11 лет назад
Простой "счетчик" с парсингом поисковых фраз
JavaScript
Хороший заказчик. Рекомендую.
Простые вещи можно поручать
Ответный отзыв
museDS
39 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$170
10 баллов
14 лет назад
Дизайн тизерки (psd)
Очень приятно работать с Алексеем: четко поставленная задача, помощь в работе, своевременная оплата. Мои рекомендации!
Всё оперативно и замечательно)
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Логотип тизерной сети
Оченно приятный заказчик с великолепным чувством юмора, умеющий работать с исполнителем. Категорически рекомендую всем работать с Алексеем! мои 10 баллов!
Отличное исполнение даже самых странных пожеланий =)
Ответный отзыв