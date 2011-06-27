Простой "счетчик" с парсингом поисковых фраз

Счетчик с js+img кодом (как в Лайвинтернет) для нескольких сайтов

задачи:

- работать с несколькими доменами одинаковым кодом

- записывать "точки входа" и поисковые фразы (только Я. и Г. отрабатываем, остальное не нужно) - всё просто суётся в одну табличку Мускула

в качестве "интерфейса" - только одна страничка, которая выплёвывает содержимое БД в рамках заданного интервала дат\домена\поисковика

оплата - СБС или по факту

Webmoney