Верстка и доработка компонента Joomla

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1) Настроить страницы ошибок. При ошибке 404 сделать перенаправление на главную.

2) Донастроить профиль:

- При нажатии на аватар предлагается сразу выбрать файл для него. Если размер файла больше указанного размера или не подходит тип, не смог загрузить, выдается соответствующее сообщение снизу картинки красными буквами.

- Аватар изменяется до размеров подложки и на нее накладывается сама подложка: podlozka.gif

- При редактировании данных профиля пользователем не должно быть редактирование аватара, а сверху должно быть написано «Профиль». Рисунок: Редактор профиля.PNG

3) Поправить отображение кнопки входа (сверху появляется полоса при наведении) и кнопку выхода (съезжает и тоже появляется полоса при наведении). Есть предположение, что полоса появляется в следствии смещения картинки.

4) Cделать нормальное отображение кнопки «Я пойду!» и «Вы уже записаны.» во всех браузерах (и.е. включая 9, opera, google chrome, firefox)

5) Поправить скролл. Он смещен и не доходит до конца. (и.е. 9 в опере нормально). Пример: Скролл.PNG