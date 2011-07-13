Верстка и доработка компонента Joomla

Есть работа для тех, кто работал с CMS Vamshop Необходимо вывести после названия каждой подкатегории (это разделы подменю "categorie_listing") в центральном блоке сайта цифры - общие количества наименований товаров, которые есть на складе в данной подкатегории. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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1) Настроить страницы ошибок. При ошибке 404 сделать перенаправление на главную.
2) Донастроить профиль:
- При нажатии на аватар предлагается сразу выбрать файл для него. Если размер файла больше указанного размера или не подходит тип, не смог загрузить, выдается соответствующее сообщение снизу картинки красными буквами.
- Аватар изменяется до размеров подложки и на нее накладывается сама подложка: podlozka.gif
- При редактировании данных профиля пользователем не должно быть редактирование аватара, а сверху должно быть написано «Профиль». Рисунок: Редактор профиля.PNG
3) Поправить отображение кнопки входа (сверху появляется полоса при наведении) и кнопку выхода (съезжает и тоже появляется полоса при наведении). Есть предположение, что полоса появляется в следствии смещения картинки.
4) Cделать нормальное отображение кнопки «Я пойду!» и «Вы уже записаны.» во всех браузерах (и.е. включая 9, opera, google chrome, firefox)
5) Поправить скролл. Он смещен и не доходит до конца. (и.е. 9 в опере нормально). Пример: Скролл.PNG
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