Верстка и доработка компонента Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки299 просмотров
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1) Настроить страницы ошибок. При ошибке 404 сделать перенаправление на главную.

2) Донастроить профиль:

- При нажатии на аватар предлагается сразу выбрать файл для него. Если размер файла больше указанного размера или не подходит тип, не смог загрузить, выдается соответствующее сообщение снизу картинки красными буквами.

- Аватар изменяется до размеров подложки и на нее накладывается сама подложка: podlozka.gif

- При редактировании данных профиля пользователем не должно быть редактирование аватара, а сверху должно быть написано «Профиль». Рисунок: Редактор профиля.PNG

3) Поправить отображение кнопки входа (сверху появляется полоса при наведении) и кнопку выхода (съезжает и тоже появляется полоса при наведении). Есть предположение, что полоса появляется в следствии смещения картинки.

4) Cделать нормальное отображение кнопки «Я пойду!» и «Вы уже записаны.» во всех браузерах (и.е. включая 9, opera, google chrome, firefox)

5) Поправить скролл. Он смещен и не доходит до конца. (и.е. 9 в опере нормально). Пример: Скролл.PNG

Joomla
12 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранные исполнители
shevchenkoa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$70
5 дней
Александр, с вами очень приятно работать. Во первых, вы мастер своего дела и если начали делать, то доведете все до конца в лучшем виде. Во вторых, всегда вовремя отвечаете и находитесь на связи. Спасибо вам за работу. Я и в дальнейшем буду с вами сотрудничать.
Вячеслав очень приятный в работе заказчик. Всегда на связи, адекватная постановка задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую. Надеюсь продолжить сотрудничество.
StiWDiMa
Василий 
69 летАргентина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов(-2)
12 лет назад
$55
3 дня
Так и не доделал работу. Когда срок подошел, вообще исчез.