Доверстать и настроить макет под ShopCMS

$35
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки151 просмотр
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Необходимо доверстать и донастроить макет под ShopCMS.

1.растяжение фона

2.каталог

3.форма авторизации

4.мелочи

Работы на несколько часов для человека с опытом.

Опыт с ShopCMS обязательно

12 лет назад
MGorelkin
Михаил 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад