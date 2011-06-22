Оскоммерц+1С

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Хочу Вам предложить следующую работу. У нас есть сайт - www.promkabel.ua Есть 2 задачи: 1) Каталог не очень удобный в плане пользования - хотелось бы, чтобы он был похож на вот такой, как ...