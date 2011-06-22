Здравствуйте, есть сайт - www. economsvet18 .ru необходимо сделать раздел продукции ( economsvet18.ru/prod1.html ) по примеру сайта www. svetorezerv .ru/contents/production предпочтителен движок - joomla оставляйте сроки, цену и ваш контакт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт инвестиций, в скрипт должно входить:
1. Пополнение личного счета через систему Webmoney можно не через мерчант а через выписку счета
2. Формула просщета процентов, процент изменять через админку
3. Автовыплата процентов от внесенной сумы
4. Автовыплата процентов по указаному времени
Фрилансеров что предлагают свои услуги минимум от 100 доларов лучше не писать!!!
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