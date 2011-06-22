Скрипт инвестиций

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Нужен скрипт инвестиций, в скрипт должно входить:

1. Пополнение личного счета через систему Webmoney можно не через мерчант а через выписку счета

2. Формула просщета процентов, процент изменять через админку

3. Автовыплата процентов от внесенной сумы

4. Автовыплата процентов по указаному времени

Фрилансеров что предлагают свои услуги минимум от 100 доларов лучше не писать!!!

12 лет назад
tariklab
Тарас 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад