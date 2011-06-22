Аналог сайта знакомств

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки133 просмотра
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Нужен аналог сайта знакомств http://www.datingpro.com/dating/demo.php

с видео и аудиочатом

желательно с лицензией

12 лет назад
artemka_sv
Шведов 
35 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-1)