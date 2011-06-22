Самописный скрипт нужно доделать в админке, joomlа

Сайт на джумле, + было дописано много самописных модулей.

Сейчас их нужно доработать. Есть связь с программистом который писал модули.

В кратце. Сайт парсит прайсы с одного сайта и вставляет их на свой сайт редактируя цены

То что нужно сделать во вложении.

Прошу расписать каждый пункт по стоимости и срокам.