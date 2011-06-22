Сборка сайта компании "Радуга Праздников"

*** п76. при регистрации приходит письмо "подтвердите регистрацию" надо сделать не "подтвердтите регистрацию", а "откажитесь от регистрации" - так будет меньше проблем со входом, а те, кто не регился одной кнопкой откажутся от регистрации и удалятся т.е. не ...