Необходимо привязать публикацию статей на сайт. grivicstone.uz/news.php Каждая страница сайта содержит блок новостей 3 последние добавленные. Вход в панель администратора: логин: admin пароль: admin http://grivicstone.uz/adminpanel/enter.php Здесь можно удалить или отредактировать страницу статей. http://grivicstone.uz/adminpanel/panel.php Ну и сама форма добавления (делал на ...
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Приветствую!
Задача прикрутить Робокассу к сайту + убрать платёжные скрипты от зарубежных платёжных систем, которые в данный момент прикручены к сайту.
Сроки 1 день.
Оплата по факту или безопасная сделка.
Заявки принимаю только от фралансеров с репой и отзывами.
Все подробности в личку, Skype или по ICQ.
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