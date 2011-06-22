Страничка онлайн бронирования билетов

Были украдены пароли к ftp и теперь на сервере есть много зараженных файлов, в основной массе это файлы с расширением js и вредоносный код добавлен в конец файла. Нужно что бы скрипт искал файлы с ...
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Привет всем. Необходимо написать страничку с онлайн бронированием билетов для кинотеатра.
ТЗ в аттаче. Все детали оговорим
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