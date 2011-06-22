Скопировать товары

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки107 просмотров
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Нужно с магазина скопировать все наименование: фото, цена, описание.

На выходе файлик .csv в правильном формате для webasyst.

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад