Исправление и доработка скрипта интернет-магазина

$180
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Исправление и доработка скрипта интернет магазина на WebAsyst. Перечень работ – см. ТЗ. После выполнения работы по некоторым пунктам ТЗ будет необходима подробная информация в письменном виде о сделанных изменениях (такие пункты выделены в ТЗ заливкой).

12 лет назад
valenki2000
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад