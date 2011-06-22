Установить HTML сайт на движок

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок264 просмотра
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Здравствуйте, есть сайт - www. economsvet18 .ru

необходимо сделать раздел продукции ( economsvet18.ru/prod1.html )

по примеру сайта www. svetorezerv .ru/contents/production

предпочтителен движок - joomla

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HTML
12 лет назад
Rogatiy
36 летШвеция
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад