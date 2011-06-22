Нужна помощь. Сайт на CMS Joomla.

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок240 просмотров
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Ищу специалиста по сопровождению действующего сайта на CMS Joomla. Аудит сайта и решение возникающих технических проблем. Создание шаблонов для главной, для каталогов. Внедрение новых фишек.

Обязателен опыт создания сайтов на CMS Joomla под ключ (дизайн, верстка, программирование )

Общение по скайпу: голосом, чат

Joomla
12 лет назад
Ivanf
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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