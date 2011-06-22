Доделать химический портал - доску объявлений

Настроить магазин на нашем хостинге (Masterhost) Поставить последнюю версию osCommerce, с модулем выгрузки из 1С 8.2 УТ 11. Обеспечить коректную выгрузку базы из 1с в osCommerce (разделы, товары, цены, бренды, описания фото). И загрузка заказов из магазина в ...
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Himcombinat.ru есть начально залитая база компаний, объявлений, необходимо доработать и толкнуть, с дальнейшими платными сервисми. Обязательно,у кого есть хороший опыт развития порталов. заказывает собственник. установка директ системы, развитие. по типу Promportal.su
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