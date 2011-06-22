Натянуть дизайн на движок

На сайте http://make.com.ua/light/ Классно реализован переход по ссылкам на аяксе наверное без перезагрузки страниц и с эффектом слайда влево вправо вниз и вверх. (предпологаю что это одно из перечисленных Jqerry ajax и СSS 3) Нужно ...