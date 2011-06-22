Поменять авторизацию пользователей

Нужен скрипт инвестиций, в скрипт должно входить: 1. Пополнение личного счета через систему Webmoney можно не через мерчант а через выписку счета 2. Формула просщета процентов, процент изменять через админку 3. Автовыплата процентов от внесенной сумы 4. Автовыплата процентов ...