Написать парсер Google Adwords

$80
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки209 просмотров
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Нужен скрипт на ПХП для парсинга Google Adwords (windows), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл. Более полное ТЗ вышлю после подачи заявки.

12 лет назад
Liolik2000
Алексей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад