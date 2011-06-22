Написать парсер Google Adwords

Есть работа для тех, кто работал с CMS Vamshop Необходимо вывести после названия каждой подкатегории (это разделы подменю "categorie_listing") в центральном блоке сайта цифры - общие количества наименований товаров, которые есть на складе в данной подкатегории. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен скрипт на ПХП для парсинга Google Adwords (windows), работа под залогиненным аккаунтом (капч нету), сохранения результатов в файл. Более полное ТЗ вышлю после подачи заявки.
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