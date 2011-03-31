Требуется автор статей по теме трубы

Для сайта, который посвящен трубам (mnogo-trub.ru) и всему, что с ними связано, требуется автор статей, разбирающийся в теме, на постоянную работу.

Ключевые моменты:

1) Оплата за каждую статью – 100 WMR, расчет в конце каждого месяца. Размеры статьи – от 2500 символов . На апрель – 11 статей

2) Требуются интересные информационные статьи. В статьях необходимо грамотно употреблять ключевые словосочетания.

3) Статьи публикуются автором самостоятельно на сайте с CMS Wordpress, к каждой статье подготавливается и вставляется тематическая картинка, так что опыт работы с этой CMS обязателен, как и опыт обработки картинок.

К заданию приложен PDF файл с требованиями к оформлению статей, обязательно ознакомьтесь с этим мануалом, чтобы понять - по силам ли Вам такая работа?

Требования к соискателям:

- знания в сфере строительства и конкретно труб

- грамотный русский язык

- успешный опыт написания информационных статей по ключевым словам

- опыт работы с CMS Wordpress или любой другой похожей CMS (создание, редактирование, форматирование записей, вставка картинок)

- умение подготавливать и публиковать изображения на сайте (найти тематическую картинку к статье и обрезать ее в любом графическом редакторе)

Если все это относится к Вам, тогда небольшое тестовое задание. Надеюсь, Вы не подумаете, что это все затевается ради выманивания 2K символов уникального текста :). Тестовое задание оплачивается в полном объеме

Рассматриваем только полноценные заявки с полным описанием (краткое резюме, навыки, опыт работы, портфолио, отзывы заказчиков и т.п.)

Примерные будущие темы статей:

Замена водопроводных труб в квартире своими руками

Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?

Как правильно использовать нержавеющие трубы разных видов?