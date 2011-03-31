Требуется автор статей по теме трубы

КопирайтингЗакрытнет заявок230 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта, который посвящен трубам (mnogo-trub.ru) и всему, что с ними связано, требуется автор статей, разбирающийся в теме, на постоянную работу.

Ключевые моменты:

1) Оплата за каждую статью – 100 WMR, расчет в конце каждого месяца. Размеры статьи – от 2500 символов . На апрель – 11 статей

2) Требуются интересные информационные статьи. В статьях необходимо грамотно употреблять ключевые словосочетания.

3) Статьи публикуются автором самостоятельно на сайте с CMS Wordpress, к каждой статье подготавливается и вставляется тематическая картинка, так что опыт работы с этой CMS обязателен, как и опыт обработки картинок.

К заданию приложен PDF файл с требованиями к оформлению статей, обязательно ознакомьтесь с этим мануалом, чтобы понять - по силам ли Вам такая работа?

Требования к соискателям:

- знания в сфере строительства и конкретно труб

- грамотный русский язык

- успешный опыт написания информационных статей по ключевым словам

- опыт работы с CMS Wordpress или любой другой похожей CMS (создание, редактирование, форматирование записей, вставка картинок)

- умение подготавливать и публиковать изображения на сайте (найти тематическую картинку к статье и обрезать ее в любом графическом редакторе)

Если все это относится к Вам, тогда небольшое тестовое задание. Надеюсь, Вы не подумаете, что это все затевается ради выманивания 2K символов уникального текста :). Тестовое задание оплачивается в полном объеме

Рассматриваем только полноценные заявки с полным описанием (краткое резюме, навыки, опыт работы, портфолио, отзывы заказчиков и т.п.)

Примерные будущие темы статей:

Замена водопроводных труб в квартире своими руками

Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?

Как правильно использовать нержавеющие трубы разных видов?

13 лет назад
disdain
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайтер-маркетолог

    Здравствуйте Я ищу копирайтера имеющего представления о маркетинге, для выполнения регулярных заказов с долгосрочным сотрудничеством. Все статьи на английском. Что требуется: Написание коротких статей, прессрелизов (около 1000 символов) для публикации в блоге компании. Необходимо писать грамотно, в рекламном ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автор тестов

    Кадровому порталу требуются авторы тестов на различную тематику.Обязанности: уверенное знание темы, по которой будут составляться вопросы, грамотность, умение импровизировать.Оплата за вопрос - 10 рублей, практический вопрос - 20 рублей.

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощник на Wordpress

    Нужен копирайтер, который знает wordpress (в ежедневные задачи будет входить размещение и редактирование статей для сайтов) Оплата почасовая – 50 руб/час.. оплата 2 раза в месяц (1-го и 15-го числа). В начале возможна оплата еженедельно.. Рабочее время ...

    WordPress
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется автор для новостей о покере

    Главные требования: - интерес к покеру и минимальное умение в него играть - владение английским для перевода и обработки новостей из первоисточников - оперативность (новости должны быть раньше или одновременно с ведущими русскоязычными сайтами о покере) объем работы: ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Редактор на сайт-каталог программ по айфонам

    Добрый день! Требуется человек, способный хорошо и интересно вести сайт-каталог программ по Iphone. Требования: 1. Наличие айфона (обязательно!) и свободного времени на тестирование приложений. 2. Способность писать полноценные обзоры, с личными впечатлениями (также обязательно). 2. Грамотная письменная речь. 3. Пунктуальность. Плюс ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются авторы (англ., русск.)

    На постоянные проекты требуется несколько авторов. 2 человека, которые будут писать на русском языке и 2 - на английском. И отдельно - 1 автор, который хорошо умеет продавать. Все - без звездной болезни. Я работаю ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищется отличный копирайтер.

    $500

    Разыскиевается человек умеющий писать ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ (Sales letters). Если на этом месте вы хотите сказать "Ой, какой дурак, выдумал смешное название", то вы явно мне не подходите, потому что это вы не в теме. Итак, разыскивается ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются авторы для написания медицинских статей.

    Требуются авторы для написания медицинских статей. Тематика узко специализированная. Статей потребуется около 200. Авторские статьи и копирайты рассматриваются отдельно. При хорошем сочетании цена - качество, возможно авторство на постоянной основе. Просьба указывать ваши расценки ...

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайтер, технический писатель

    Обязанности: - написание русскоязычных (англоязычных - приветствуется) статей, рерайт статей; - редактирование статей сотрудников компании; Что нужно делать: выслушать/записать принципы работы системы и грамотно изложить их в виде промо статей. Требования к кандидатам: - ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад