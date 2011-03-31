Требуется автор статей по теме трубы

Здравствуйте Я ищу копирайтера имеющего представления о маркетинге, для выполнения регулярных заказов с долгосрочным сотрудничеством. Все статьи на английском. Что требуется: Написание коротких статей, прессрелизов (около 1000 символов) для публикации в блоге компании. Необходимо писать грамотно, в рекламном ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта, который посвящен трубам (mnogo-trub.ru) и всему, что с ними связано, требуется автор статей, разбирающийся в теме, на постоянную работу.
Ключевые моменты:
1) Оплата за каждую статью – 100 WMR, расчет в конце каждого месяца. Размеры статьи – от 2500 символов . На апрель – 11 статей
2) Требуются интересные информационные статьи. В статьях необходимо грамотно употреблять ключевые словосочетания.
3) Статьи публикуются автором самостоятельно на сайте с CMS Wordpress, к каждой статье подготавливается и вставляется тематическая картинка, так что опыт работы с этой CMS обязателен, как и опыт обработки картинок.
К заданию приложен PDF файл с требованиями к оформлению статей, обязательно ознакомьтесь с этим мануалом, чтобы понять - по силам ли Вам такая работа?
Требования к соискателям:
- знания в сфере строительства и конкретно труб
- грамотный русский язык
- успешный опыт написания информационных статей по ключевым словам
- опыт работы с CMS Wordpress или любой другой похожей CMS (создание, редактирование, форматирование записей, вставка картинок)
- умение подготавливать и публиковать изображения на сайте (найти тематическую картинку к статье и обрезать ее в любом графическом редакторе)
Если все это относится к Вам, тогда небольшое тестовое задание. Надеюсь, Вы не подумаете, что это все затевается ради выманивания 2K символов уникального текста :). Тестовое задание оплачивается в полном объеме
Рассматриваем только полноценные заявки с полным описанием (краткое резюме, навыки, опыт работы, портфолио, отзывы заказчиков и т.п.)
Примерные будущие темы статей:
Замена водопроводных труб в квартире своими руками
Как поднять или уменьшить давление в водопроводной трубе?
Как правильно использовать нержавеющие трубы разных видов?
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