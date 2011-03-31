Копирайтер-маркетолог

Кадровому порталу требуются авторы тестов на различную тематику.Обязанности: уверенное знание темы, по которой будут составляться вопросы, грамотность, умение импровизировать.Оплата за вопрос - 10 рублей, практический вопрос - 20 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Я ищу копирайтера имеющего представления о маркетинге, для выполнения регулярных заказов с долгосрочным сотрудничеством. Все статьи на английском.
Что требуется:
Написание коротких статей, прессрелизов (около 1000 символов) для публикации в блоге компании. Необходимо писать грамотно, в рекламном стиле, чтобы людям захотелось использовать то о чем вы пишите. Возможно с дальнейшей публикацией на сайтах.
Процесс сотрудничества выглядит примерно так:
1) Я говорю вам тему и объясняю если что-то не понятно по специфике сайта. (Нопример: мы на сайте ввели скидки для постоянных покупателей, вам необходимо расписать всё в крассах)
2) Дальше вы готовите статью или прессрелиз (в зависимости что надо).
3) Добавляете её в блог.
4) Говорите стоимость статьи
5) В конце месяца я делаю выплату в WMZ
Требования к кандидату:
- Отличное знание англ языка!
- Творческое мышление
- Опыт в написание рекламных статей
- Базовые знания маркетинга
- Быть постоянно онлайн в рабочие дни
- Готовым в течении дня выполнить работу
- Желание заниматься интересным делом и развиваться
Присылайте свои предложение с указанием цены за 1000 символов, примеры подобных заданий или переводов для оценки вашего уровня. Предпочтение отдастся человеку максимально подходящему под данные задачи.
Пожалуйста не пишите в личку или аську, я сам с вами свяжусь если вы мне подойдёте.
Спасибо
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