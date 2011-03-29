Копирайтер со знанием английского языка

$100
КопирайтингЗакрыт6 заявок326 просмотров
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Требуется на постоянную работу журналист-копирайтер с отличным знанием английского языка. Тестовое задание - во вложении. Присылайте на [email protected]

13 лет назад
vikalav
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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