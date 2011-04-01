Автор обзоров утренних федеральных газет

1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word.

Стиль - примерно как "Заголовки.Ру" - саммари публикаций по конкретной теме (на 1 страничку). Тематика - политика, экономика. (НЕ МОНИТОРИНГ!!!)

2. Работа - раннее утро - утро (Если от Новосибирска и восточнее, то можно и в нормальное время работать - из-за разницы во времени).

Возможна работа удаленно и/или в офисе (если есть желание приезжать к 5.30 утра (м. Калужская) - то в этом случае + 6-8 часов и полный рабочий день (оплачиваемый) будет закончен)

3. Тестовое задание - по запросу.

Если нет опыта и навыков, хотя бы общего понимания политических и экономических процессов в стране и мире - нет смысла подавать заявку - требования к качеству очень жесткие. Образцы ранее выполненных работ (похожих по задачам и изложению) - обязательно.

4. Оплата возможна по договору подряда, по срочному договору (на год, например) и т.п.

Оплата обсуждается после тестовой работы (но перед выполнением теста надо обязательно обозначить зарплатные ожидания)

Теоретически возможен прием на работу в штат...