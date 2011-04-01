Автор обзоров утренних федеральных газет

Для сайта на IT тематику нужны комментаторы статей. Требования: - большое время проводимое за компьютером. - интерес к seo, стартапам, программам, дизайнам сайтов, социальным сетям. - грамотный письменный русский язык Большой плюс наличие своего тематического блога или участие на форуме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Требуется делать к 8 утра по МОСКВЕ обзоры утренних федеральных газет по заданной тематике. Объем - до 12 листов Word.
Стиль - примерно как "Заголовки.Ру" - саммари публикаций по конкретной теме (на 1 страничку). Тематика - политика, экономика. (НЕ МОНИТОРИНГ!!!)
2. Работа - раннее утро - утро (Если от Новосибирска и восточнее, то можно и в нормальное время работать - из-за разницы во времени).
Возможна работа удаленно и/или в офисе (если есть желание приезжать к 5.30 утра (м. Калужская) - то в этом случае + 6-8 часов и полный рабочий день (оплачиваемый) будет закончен)
3. Тестовое задание - по запросу.
Если нет опыта и навыков, хотя бы общего понимания политических и экономических процессов в стране и мире - нет смысла подавать заявку - требования к качеству очень жесткие. Образцы ранее выполненных работ (похожих по задачам и изложению) - обязательно.
4. Оплата возможна по договору подряда, по срочному договору (на год, например) и т.п.
Оплата обсуждается после тестовой работы (но перед выполнением теста надо обязательно обозначить зарплатные ожидания)
Теоретически возможен прием на работу в штат...
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