Нужны комментаторы в блог

Для нового сайта, который будет посвящен автомобильной тематике, требуется ОПЫТНЫЙ автор статей, отлично разбирающийся в теме, НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ. Ключевые моменты: 1) Оплата за каждую статью – 150 WMR, расчет в конце каждого месяца. Размеры статьи ...
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Для сайта на IT тематику нужны комментаторы статей.
Требования:
- большое время проводимое за компьютером.
- интерес к seo, стартапам, программам, дизайнам сайтов, социальным сетям.
- грамотный письменный русский язык
Большой плюс наличие своего тематического блога или участие на форуме по одной из тематик не менее полугода.
Все данные о себе и предполагаемых ценах - в личные сообщения.
Нужно 5 человек всего.
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