Нужны комментаторы в блог

Для сайта на IT тематику нужны комментаторы статей.

Требования:

- большое время проводимое за компьютером.

- интерес к seo, стартапам, программам, дизайнам сайтов, социальным сетям.

- грамотный письменный русский язык

Большой плюс наличие своего тематического блога или участие на форуме по одной из тематик не менее полугода.

Все данные о себе и предполагаемых ценах - в личные сообщения.

Нужно 5 человек всего.