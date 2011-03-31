Нужны комментаторы в блог

КопирайтингЗакрыт6 заявок392 просмотра
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Для сайта на IT тематику нужны комментаторы статей.

Требования:

- большое время проводимое за компьютером.

- интерес к seo, стартапам, программам, дизайнам сайтов, социальным сетям.

- грамотный письменный русский язык

Большой плюс наличие своего тематического блога или участие на форуме по одной из тематик не менее полугода.

Все данные о себе и предполагаемых ценах - в личные сообщения.

Нужно 5 человек всего.

13 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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