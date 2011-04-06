Требуется копирайтер со знанием англ. языка

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Ищем опытного копирайтера для постоянного сотрудничества – удаленной работы Копирайтером в сети Интернет-магазинов. Работа удаленная, но по стандартному графику 8 часов в день/5 дней в неделю.

Желательно, чтобы кандидат был мужчиной от 25 лет и выше, который бы разбирался в технике, электронике. Но рассмотрим все ваши предложения.

Обязанности:

Основное – составление грамотных и понятных покупателю описаний товаров для интернет-магазинов. Товары разноплановые, но в основном различная инновационная электроника: алкотестеры, видеорегистраторы, антижучки, видеоняни, дозиметры, нитратомеры, системы записи телефонных разговоров и т.д. Учтите специфику товаров.

Основные требования:

1) Желание и умение работать. Стиль изложения мыслей должен быть легким, вы должны уметь сложные вещи объяснить простым языком и так, чтобы интересно было читать. Адекватное восприятие критики.

2) Желателен опыт работы копирайтером не менее года. Чем больше в архиве качественно написанных материалов, тем лучше.

3) Отличное знание русского языка, базовое знание html (надо будет оформлять тексты в Macromedia

Dreamweaver), базовое знание фотошопа (для обработки картинок).

4) Желательно знание английского языка на хорошем уровне (изредка придется читать-переводить технические описания товаров на английском).

5) Желателен график присутствие в сети Интернет с 09:00 до 18:00 по Москве. Обед – 1 час.

Что предлагается:

- постоянная работа, гарантированная оплата

- четкий график работы

Что требуется от вас, как от кандидата – прислать на емейл [email protected] с пометкой в теме «Копирайтер»:

- ваше резюме с контактными данными, желательно фото

- примеры работ или ссылку на портфолио (желательно примеры технических статей, описаний товаров)

- выразить ваши пожелания по оплате и графику работы (желательно при условии полной занятости по стандартному графику 8 часов в день/5 дней в неделю)

Способ оплаты – безналичный расчет или онлайн платежи.

13 лет назад
newkad
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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