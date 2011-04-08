Приглашаю рерайтеров/копирайтеров в команду

Требуется копирайтер, рерайтер на сайт для ведения блога. Коротко о нас: Занимаемся разработкой сайтов, продвижением. Одним из проектов является сайт fan-tom.ru. Требования: Грамотность, уникальность текстов не менее 95%, креативность, творческий подход, умение самостоятельно находить информацию для рерайта. Личные качества: Ответственность, ...
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Для постоянного сотрудничества требуются два человека, возможно новички. Работа в команде, заданиями обеспечу, помогу и научу на первых порах, если вы только начинаете работать во фрилансе, гарантирую своевременную оплату Вебмани. Основные требования: грамотность, ежедневная работа, оперативность и присутствие в сети в рабочее время.
По всем вопросам - только в личку. В заявках прошу указывать, с какими темами вы можете (готовы) работать и Ваши расценки за рерайт/копирайт (сдельные, т.е. за тыс. зн. б.п.).
АПД: Благодарю всех. Исполнитель выбран.
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