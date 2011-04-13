В команду требуется несколько рерайтеров.

Добрый день,

В связи с большим числом заказов, с объемом которых наша команда не справляется, объявляется набор рерайтеров.

Заданий по авторским статьям бывает немного, в основном, задания - рерайты с самостоятельным поиском.

Оплата ниже 1 вмз.

Задания постоянные, объемы большие. Интересуют авторы, которые могут осилить как минимум 10-15К в день.

Отношение к добросовестным работникам человеческое, оплата своевременная, без задержек.

Прошу в заявке указывать минимальный объем, который можете выполнить за день.

Тестового задания как такового нет. Лучше присылать ссылки на свои работы до и после рерайтинга. С понравившимися авторами свяжусь в течение этой недели, дам небольшое задание. Если будет выполнено на уровне - сразу оплачу и будем продолжать работать дальше.