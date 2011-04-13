В команду требуется несколько рерайтеров.

Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
В связи с большим числом заказов, с объемом которых наша команда не справляется, объявляется набор рерайтеров.
Заданий по авторским статьям бывает немного, в основном, задания - рерайты с самостоятельным поиском.
Оплата ниже 1 вмз.
Задания постоянные, объемы большие. Интересуют авторы, которые могут осилить как минимум 10-15К в день.
Отношение к добросовестным работникам человеческое, оплата своевременная, без задержек.
Прошу в заявке указывать минимальный объем, который можете выполнить за день.
Тестового задания как такового нет. Лучше присылать ссылки на свои работы до и после рерайтинга. С понравившимися авторами свяжусь в течение этой недели, дам небольшое задание. Если будет выполнено на уровне - сразу оплачу и будем продолжать работать дальше.
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