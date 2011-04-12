Копирайтер

Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
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Здравствуйте
Я ищу копирайтера, для написания кратких заметок с долгосрочным сотрудничеством. Все статьи на английском языке.
Что требуется:
Написание коротких статей, заметок, обзоров (около 1000 символов) для публикации в блоге компании. Необходимо писать грамотно, в рекламном стиле, чтобы людям захотелось использовать то о чем вы пишите.
Процесс сотрудничества выглядит примерно так:
1) Я говорю вам тему и объясняю если что-то не понятно по специфике сайта. (Нопример: мы на сайте ввели скидки для постоянных покупателей, вам необходимо расписать с лучшей стороны)
2) Дальше вы готовите пост или заметку или обзор, в зависимости от того что надо.
3) Говорите стоимость работы
4) В конце месяца я делаю выплату в WMZ
Требования к кандидату:
- Отличное знание англ языка!
- Творческое мышление
- Опыт в написание рекламных статей
- Быть постоянно онлайн в рабочие дни
- Готовым в течении дня выполнить работу
- Желание заниматься интересным делом и развиваться
Присылайте свои предложение с указанием цены за 1000 символов, примеры подобных заданий или переводов для оценки вашего уровня. Предпочтение отдастся человеку максимально подходящему под данные задачи.
Пожалуйста не пишите в личку или аську, я сам с вами свяжусь если вы мне подойдёте.
Спасибо
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