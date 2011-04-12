Копирайтер

Здравствуйте

Я ищу копирайтера, для написания кратких заметок с долгосрочным сотрудничеством. Все статьи на английском языке.

Что требуется:

Написание коротких статей, заметок, обзоров (около 1000 символов) для публикации в блоге компании. Необходимо писать грамотно, в рекламном стиле, чтобы людям захотелось использовать то о чем вы пишите.

Процесс сотрудничества выглядит примерно так:

1) Я говорю вам тему и объясняю если что-то не понятно по специфике сайта. (Нопример: мы на сайте ввели скидки для постоянных покупателей, вам необходимо расписать с лучшей стороны)

2) Дальше вы готовите пост или заметку или обзор, в зависимости от того что надо.

3) Говорите стоимость работы

4) В конце месяца я делаю выплату в WMZ

Требования к кандидату:

- Отличное знание англ языка!

- Творческое мышление

- Опыт в написание рекламных статей

- Быть постоянно онлайн в рабочие дни

- Готовым в течении дня выполнить работу

- Желание заниматься интересным делом и развиваться

Присылайте свои предложение с указанием цены за 1000 символов, примеры подобных заданий или переводов для оценки вашего уровня. Предпочтение отдастся человеку максимально подходящему под данные задачи.

Пожалуйста не пишите в личку или аську, я сам с вами свяжусь если вы мне подойдёте.

Спасибо