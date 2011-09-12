Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 USD за тысячу знаков без пробелов, расчет производится 2 раза в месяц. Задание сдается 5 раз в неделю.

Хорошее владение русским языком ОБЯЗАТЕЛЬНО. Уникальность переписанных статей - 100%.

Прошу обратить внимание на то, что установлены определенные лимиты на объем работы, и ее будет ОЧЕНЬ МНОГО, а не 10 тысяч знаков. Пожалуйста, выполняйте тест только при условии, если Вы действительно "потянете" до 300 000 знаков в месяц. Мы ориентированы на ДОЛГОВРЕМЕННОЕ сотрудничество, поэтому отбор производится с особой тщательностью.

Заинтересовавшиеся и уверенные в своих силах могут выполнить пробное задание (приложенное ниже) и отослать по адресу: [email protected]

Заранее прошу прощения, если Вы не получите ответа на своё письмо: это означает, что писем много, и нет времени с каждым рассматривать его грамматические ошибки.