Меня зовут Валентина Малиновская, мне 37 лет, живу в Киеве. Своими текстами я помогаю заказчикам продавать их товары или услуги, привлекать на сайт посетителей и быстро продвигаться в ТОП.
Для меня качественный контент – это не просто куски текста, вырванные из чужих статей и подогнанные под 98% уникальность. Каждую свою работу я пишу сама. И только после тщательного изучения первоисточников и конкретных требований заказчика.
Чего НЕТ в моих работах?
- ошибок (могу похвастаться врожденной грамотностью);
- длиннющих предложений на несколько строк (я знаю специфику текстов в Интернете);
- «воды», повторов и «заумных» нечитаемых фраз (люблю конкретику формата 1,2,3…);
- коряво вставленных «ключевиков» (это касается даже такого кошмара как «коньки Москва купить»).
Какие виды работ я могу Вам предложить?
1) SEO-оптимизированные тексты – с любым количеством ключей и на любую тематику – от 3$ за 1000 знаков;
2) Наполнение авторских сайтов и блогов интересными и полезными материалами - от 4$ за 1000 знаков;
3) Контент с описанием страниц сайта («Главная», «О компании», «Услуги», «Вопросы-ответы») – от 5$ за 1000 знаков;
4) Продающие тексты (сайты-визитки, одностраничники, рекламные проспекты и т.д.) – от 10$ за 1000 знаков:
- для физических товаров;
- для услуг в деловой и личной сфере;
- для тренингов и «коробочных» обучающих продуктов.
Как выглядит процесс сотрудничества?
1) Вы связываетесь со мной по одному из контактов и предоставляете подробное ТЗ;
2) Мы обговариваем детали проекта (сроки, стилистику текста, объем и т.д.);
3) После написания работы Вы проверяете ее,и я вношу в текст корректировки (если это необходимо);
4) Работа Вами принимается и оплачивается.
Закажите мне написание статей прямо сейчас, чтобы как можно быстрее получить:
- более высокие позиции сайта в выдаче поисковиков;
- приток посетителей и подписчиков;
- дополнительные продажи товаров или услуг!
Веду проект на детскую тематику: http://jula.com.ua/