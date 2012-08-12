Xrebet

Валентина Малиновская Xrebet

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Слова, бьющие точно в цель!

Меня зовут Валентина Малиновская, мне 37 лет, живу в Киеве. Своими текстами я помогаю заказчикам продавать их товары или услуги, привлекать на сайт посетителей и быстро продвигаться в ТОП.

Для меня качественный контент – это не просто куски текста, вырванные из чужих статей и подогнанные под 98% уникальность. Каждую свою работу я пишу сама. И только после тщательного изучения первоисточников и конкретных требований заказчика.

Чего НЕТ в моих работах?

- ошибок (могу похвастаться врожденной грамотностью);

- длиннющих предложений на несколько строк (я знаю специфику текстов в Интернете);

- «воды», повторов и «заумных» нечитаемых фраз (люблю конкретику формата 1,2,3…);

- коряво вставленных «ключевиков» (это касается даже такого кошмара как «коньки Москва купить»).

Какие виды работ я могу Вам предложить?

1) SEO-оптимизированные тексты – с любым количеством ключей и на любую тематику – от 3$ за 1000 знаков;

2) Наполнение авторских сайтов и блогов интересными и полезными материалами - от 4$ за 1000 знаков;

3) Контент с описанием страниц сайта («Главная», «О компании», «Услуги», «Вопросы-ответы») – от 5$ за 1000 знаков;

4) Продающие тексты (сайты-визитки, одностраничники, рекламные проспекты и т.д.) – от 10$ за 1000 знаков:

- для физических товаров;

- для услуг в деловой и личной сфере;

- для тренингов и «коробочных» обучающих продуктов.

Как выглядит процесс сотрудничества?

1) Вы связываетесь со мной по одному из контактов и предоставляете подробное ТЗ;

2) Мы обговариваем детали проекта (сроки, стилистику текста, объем и т.д.);

3) После написания работы Вы проверяете ее,и я вношу в текст корректировки (если это необходимо);

4) Работа Вами принимается и оплачивается.

Закажите мне написание статей прямо сейчас, чтобы как можно быстрее получить:

- более высокие позиции сайта в выдаче поисковиков;

- приток посетителей и подписчиков;

- дополнительные продажи товаров или услуг!

Веду проект на детскую тематику: http://jula.com.ua/

Отзывы заказчиков

james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Написание статей на тему финансов и инвестиций
Написание статей
Статьи были написаны быстро и качественно. Рекомендую!
С заказчиком плотно работали в течение нескольких месяцев. Оплата всегда вовремя, задания подробные, замечания - по делу:)
Ответный отзыв
ya-smidt1
43 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статей для женского журнала
Валентина отличный рерайтер! Показала себя в задании как очень хороший писатель и ответственный человек! Спасибо за работу. Продолжаем сотрудничество!
Елена - отличный заказчик. Задание четкое, оплата - в тот же день, все нюансы без проблем корректируются по ходу работы.
Ответный отзыв
BilD_sv
36 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Копирайтеры.
Приятные, написанные от души и для души, грамотные, интересные тексты. Сотрудничеством очень доволен, буду продолжать работать с Валентиной и дальше.
Оплата получена вовремя
Ответный отзыв
Zlokovar
Роман 
43 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Требуется копирайтер с опытом работы в банке
Написание статей
Валентина пишет интересно, грамотно и быстро, что выгодно отличает ее от большинства других авторов.
С заказчиком работаю на постоянной основе, очень рекомендую
Ответный отзыв
longpappy
Евгения 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Написание статей по банковской тематике.
Написание статей
Валентина прекрасный исполнитель и человек!!! Выполняет всю работу быстро, четко и ОЧЕНЬ качественно. Пишет интересные, грамотные статьи. Для проектов на банковскую и мебельную тематики написала для меня уже более 200 статей. Спасибо вам большое! Успехов в работе. С удовольствием продолжаю работать с вами:))
Евгения - просто чудо-заказчик: четкие задания и быстрая оплата. Да и просто очень позитивный и приятный в общении человек)
Ответный отзыв
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Копирайтинг
13 отзывов
от $2
от 1 дня
#199