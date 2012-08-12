Слова, бьющие точно в цель!

Меня зовут Валентина Малиновская, мне 37 лет, живу в Киеве. Своими текстами я помогаю заказчикам продавать их товары или услуги, привлекать на сайт посетителей и быстро продвигаться в ТОП.

Для меня качественный контент – это не просто куски текста, вырванные из чужих статей и подогнанные под 98% уникальность. Каждую свою работу я пишу сама. И только после тщательного изучения первоисточников и конкретных требований заказчика.

Чего НЕТ в моих работах?

- ошибок (могу похвастаться врожденной грамотностью);

- длиннющих предложений на несколько строк (я знаю специфику текстов в Интернете);

- «воды», повторов и «заумных» нечитаемых фраз (люблю конкретику формата 1,2,3…);

- коряво вставленных «ключевиков» (это касается даже такого кошмара как «коньки Москва купить»).

Какие виды работ я могу Вам предложить?

1) SEO-оптимизированные тексты – с любым количеством ключей и на любую тематику – от 3$ за 1000 знаков;

2) Наполнение авторских сайтов и блогов интересными и полезными материалами - от 4$ за 1000 знаков;

3) Контент с описанием страниц сайта («Главная», «О компании», «Услуги», «Вопросы-ответы») – от 5$ за 1000 знаков;

4) Продающие тексты (сайты-визитки, одностраничники, рекламные проспекты и т.д.) – от 10$ за 1000 знаков:

- для физических товаров;

- для услуг в деловой и личной сфере;

- для тренингов и «коробочных» обучающих продуктов.

Как выглядит процесс сотрудничества?

1) Вы связываетесь со мной по одному из контактов и предоставляете подробное ТЗ;

2) Мы обговариваем детали проекта (сроки, стилистику текста, объем и т.д.);

3) После написания работы Вы проверяете ее,и я вношу в текст корректировки (если это необходимо);

4) Работа Вами принимается и оплачивается.

Закажите мне написание статей прямо сейчас, чтобы как можно быстрее получить:

- более высокие позиции сайта в выдаче поисковиков;

- приток посетителей и подписчиков;

- дополнительные продажи товаров или услуг!

Веду проект на детскую тематику: http://jula.com.ua/