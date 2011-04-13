Нужен Контент-менеджер (рерайтер) на фрилансе.

Необходимо заполнять описания к товарам, для интернет-магазина http://protoria.ua/

В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание - несколько строк + полное описание + таблицу с характеристиками + картинки

примеры карточек: http://protoria.ua/photovideo/photoaparats/SONY-DSC-W570B.html - за такую карточку цена 1 доллар. http://protoria.ua/pristavki/games/Patapon-2-ESN.html и http://protoria.ua/component-parts/videocard/Palit-Xpertvision-GF210.html - тоже 1 доллар.

http://protoria.ua/laptops-accessories/tablet/Viewsonic-ViewPad-7.html или http://protoria.ua/photovideo/slr/Samsung-NX5-EV-NX5ZZZBABUA.html - такая карточка будет стоить 2 доллара.

Главное условие - контент должен быть уникальным хотя бы процентов на 70 (т.е. рерайт контента с официальных сайтов)

Подробности по телефону 068 278 37 07 или по e-mail: [email protected]

С ув. Ксения Сухопара