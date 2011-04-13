Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен Контент-менеджер (рерайтер) на фрилансе.
Необходимо заполнять описания к товарам, для интернет-магазина http://protoria.ua/
В каждой товарной карточке нужно заполнить: краткое описание - несколько строк + полное описание + таблицу с характеристиками + картинки
примеры карточек: http://protoria.ua/photovideo/photoaparats/SONY-DSC-W570B.html - за такую карточку цена 1 доллар. http://protoria.ua/pristavki/games/Patapon-2-ESN.html и http://protoria.ua/component-parts/videocard/Palit-Xpertvision-GF210.html - тоже 1 доллар.
http://protoria.ua/laptops-accessories/tablet/Viewsonic-ViewPad-7.html или http://protoria.ua/photovideo/slr/Samsung-NX5-EV-NX5ZZZBABUA.html - такая карточка будет стоить 2 доллара.
Главное условие - контент должен быть уникальным хотя бы процентов на 70 (т.е. рерайт контента с официальных сайтов)
Подробности по телефону 068 278 37 07 или по e-mail: [email protected]
С ув. Ксения Сухопара
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