Помощник по написанию уникальных статей

Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
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Нужен помошник,который сможет наполнять "Каталог Интересных Статей" именно уникальным и интересным контентом! Копипаст мне не нужен!
Нужно владеть хотя бы малымы Знания Копирайтерства
Стаж не важен. Главное нужен уникальный контент
Об оплате договоримся, но желательно писать сюда цену
Ищу именно помошника!
Вот на этот сайт нужен Уникальный контент! http://copywrite.ucoz.org/publ
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