Копирайтер, контент-менеджер.

$500
КопирайтингЗакрыт14 заявок540 просмотров
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Тематика статей - сайты для взрослых

Объем одного текста - 3к знаков

Минимальный кол-во текстов в сутки - 5 текстов

Оплата - 400$ в месяц

Показать примеры своих текстов, желательно на русском

Указать какой объем текстов вообще способны выбить за сутки/неделю/месяц

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finecreatives {at} gmail [dot] com

13 лет назад
finecreatives
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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