Нужен серьезный автор/журналист в Санкт-Петербурге

Требуется рерайтер: грамотный, ответственный и трудолюбивый человек, в обязанностях которого будет наполнение нескольких сайтов (в настоящее время это авто-мото тематика). Желаемое количество знаков (без пробелов) за месяц - 300 тыс. Оплата - от 1,5 ...
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Нужен автор-журалист для постоянной и серьезной работы по анализу и освещению вопросов бизнес-тематики. Работа сложная, требует личной заинтересованности в теме. Сбор и рерайт информации из интернета НЕ подходит. Обучение, которое необходимо, будет происходить в процессе работы с руководителем проекта. Проект долгосрочный, участие предполагает серьезный рост профессионального уровня и гонораров, соответственно. Требуется безудержная любознательность, усидчивость, сообразительность. Работа не однолетняя. Не в офисе. Проживать надо в Петербурге или области. При высокой личной отдаче - очень перспективное предложение.
Присылайте на [email protected] примеры ваших статей по перечисленным тематикам, либо содержащих Ваши мысли, размышления и выводы, плюс краткое представление себя как журналиста, автора.
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