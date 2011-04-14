Нужен серьезный автор/журналист в Санкт-Петербурге

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Нужен автор-журалист для постоянной и серьезной работы по анализу и освещению вопросов бизнес-тематики. Работа сложная, требует личной заинтересованности в теме. Сбор и рерайт информации из интернета НЕ подходит. Обучение, которое необходимо, будет происходить в процессе работы с руководителем проекта. Проект долгосрочный, участие предполагает серьезный рост профессионального уровня и гонораров, соответственно. Требуется безудержная любознательность, усидчивость, сообразительность. Работа не однолетняя. Не в офисе. Проживать надо в Петербурге или области. При высокой личной отдаче - очень перспективное предложение.

Присылайте на [email protected] примеры ваших статей по перечисленным тематикам, либо содержащих Ваши мысли, размышления и выводы, плюс краткое представление себя как журналиста, автора.

13 лет назад
NewsSearch
Леонид 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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