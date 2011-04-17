Нужен автор-аналитик по бизнес-тематике в СПб

Нужен автор-аналитик для постоянной и серьезной работы по анализу и освещению вопросов бизнес-тематики. Работа сложная, требует личной заинтересованности в теме. Сбор и рерайт информации из интернета НЕ подходит. Обучение происходит в процессе работы с руководителем проекта. Проект долгосрочный, участие предполагает серьезный рост профессионального уровня и гонораров, соответственно. Требуется безудержная любознательность, усидчивость, сообразительность. Работа не однолетняя. Не в офисе. Проживать надо в Петербурге или области. При высокой личной отдаче – очень перспективное предложение. Пишите о себе, а также присылайте примеры аналитических работ на [email protected].