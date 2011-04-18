Требуется рерайтер(ы)

КопирайтингЗакрыт22 заявки553 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

С вас: грамотность, ответственность, 100%-ная уникальность, человеческий рерайт, а не просто подстановка синонимов.

Исходники могут предоставляется, а иногда придётся вам придётся искать самим.

Оплата: от 0,8 $ до 1,2 $ за 1000 знаков без пробелов.

Кто заинтересовался, вот тестовое задание, которое нужно будет прислать на dmitrwill[гав-гав]gmail.com:

В настоящее время Шанхай, который еще называют Парижем Востока, переживает период глубокой и быстрой трансформации. В районах, где когда-то теснились крошечные домики, теперь появились небоскребы. На месте старинных кирпичных зданий колониальной эпохи выросли блестящие отели.

Также будет плюсом, если вы к тестовому заданию вышлите пример своего рерайта в формате: было - стало.

Те, чей рерайт меня устроит, попрошу выслать ICQ для дальнейшей связи.

13 лет назад
DmitrWill
Виллов 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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