Требуется рерайтер(ы)

Нужен автор-аналитик для постоянной и серьезной работы по анализу и освещению вопросов бизнес-тематики. Работа сложная, требует личной заинтересованности в теме. Сбор и рерайт информации из интернета НЕ подходит. Обучение происходит в процессе работы с руководителем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
С вас: грамотность, ответственность, 100%-ная уникальность, человеческий рерайт, а не просто подстановка синонимов.
Исходники могут предоставляется, а иногда придётся вам придётся искать самим.
Оплата: от 0,8 $ до 1,2 $ за 1000 знаков без пробелов.
Кто заинтересовался, вот тестовое задание, которое нужно будет прислать на dmitrwill[гав-гав]gmail.com:
В настоящее время Шанхай, который еще называют Парижем Востока, переживает период глубокой и быстрой трансформации. В районах, где когда-то теснились крошечные домики, теперь появились небоскребы. На месте старинных кирпичных зданий колониальной эпохи выросли блестящие отели.
Также будет плюсом, если вы к тестовому заданию вышлите пример своего рерайта в формате: было - стало.
Те, чей рерайт меня устроит, попрошу выслать ICQ для дальнейшей связи.
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