Требуется рерайтер(ы)

С вас: грамотность, ответственность, 100%-ная уникальность, человеческий рерайт, а не просто подстановка синонимов.

Исходники могут предоставляется, а иногда придётся вам придётся искать самим.

Оплата: от 0,8 $ до 1,2 $ за 1000 знаков без пробелов.

Кто заинтересовался, вот тестовое задание, которое нужно будет прислать на dmitrwill[гав-гав]gmail.com:

В настоящее время Шанхай, который еще называют Парижем Востока, переживает период глубокой и быстрой трансформации. В районах, где когда-то теснились крошечные домики, теперь появились небоскребы. На месте старинных кирпичных зданий колониальной эпохи выросли блестящие отели.

Также будет плюсом, если вы к тестовому заданию вышлите пример своего рерайта в формате: было - стало.

Те, чей рерайт меня устроит, попрошу выслать ICQ для дальнейшей связи.