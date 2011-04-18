Требуется копирайтер со знанием англ. языка

Уважаемые фрилансеры! Есть необходимость в рерайтере на постоянной основе. Обязанности: Каждый день (с понедельника по пятницу, исключая праздники) выполнять рерайт двух новостей на тему образования по 1200-1300 знаков без пробелов каждая. Итого в месяц ~40 новостей. Ссылки на те ...
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Ищем опытного копирайтера для постоянного сотрудничества – удаленной работы Копирайтером в сети Интернет-магазинов. Работа удаленная, но по стандартному графику 8 часов в день/5 дней в неделю.
Желательно, чтобы кандидат был мужчиной от 25 лет и выше, который бы разбирался в технике, электронике. Но рассмотрим все ваши предложения.
Обязанности:
Основное – составление грамотных и понятных покупателю описаний товаров для интернет-магазинов. Товары разноплановые, но в основном различная инновационная электроника: алкотестеры, видеорегистраторы, антижучки, видеоняни, дозиметры, нитратомеры, системы записи телефонных разговоров и т.д. Учтите специфику товаров.
Основные требования:
1) Желание и умение работать. Стиль изложения мыслей должен быть легким, вы должны уметь сложные вещи объяснить простым языком и так, чтобы интересно было читать. Адекватное восприятие критики.
2) Желателен опыт работы копирайтером не менее года. Чем больше в архиве качественно написанных материалов, тем лучше.
3) Отличное знание русского языка, базовое знание html (надо будет оформлять тексты в Macromedia
Dreamweaver), базовое знание фотошопа (для обработки картинок).
4) Желательно знание английского языка на хорошем уровне (изредка придется читать-переводить технические описания товаров на английском).
5) Желателен график присутствие в сети Интернет с 09:00 до 18:00 по Москве. Обед – 1 час.
Что предлагается:
- постоянная работа, гарантированная оплата
- четкий график работы
Что требуется от вас, как от кандидата – прислать на емейл [email protected] с пометкой в теме «Копирайтер»:
- ваше резюме с контактными данными, желательно фото
- примеры работ или ссылку на портфолио (желательно примеры технических статей, описаний товаров)
- выразить ваши пожелания по оплате и графику работы (желательно при условии полной занятости по стандартному графику 8 часов в день/5 дней в неделю)
Способ оплаты – безналичный расчет или онлайн платежи.
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