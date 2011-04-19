Рерайтер на новостной портал на постоянку

Вакансия в крупный интернет-магазин. На страницах сайта представлено более 250 брендов мужской, женской, детской одежды и обуви, а также аксессуары и сувенирная продукция. Требования: • Опыт написания статей различных тематик. • Приветствуется опыт написания обзоров, текстов по тематикам «тенденции ...
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На портал о планшетных компьютерах (iPad, Apple, Android) требуется рерайтер для ведения новостной ленты на постоянную работу. Рерайт + постинг на сайт.
Требования:
* Опыт рерайта
* Вы хотя бы немного разбираетесь в тематике компьютеров (iPad, Apple, Android), чтобы делать рерайт без "ляпов"
* Вам от 22 лет
* Отличное знание орфографии, пунктуации
* Аккуратность в оформлении материалов
* Грамотная русская речь. Умение грамотно строить предложения и формулировать мысли.
* Возможность делать от 15 тыс. знаков в день (это минимальный порог, если вы делаете меньше — вы не подходите)
* Работа 5-6 дней в неделю (~8 часов)
* Это ваша основная работа — я вас не ограничиваю по количеству и загружаю на 100% (нет необходимости искать сторонние заказы)
* Постоянная доступность в ICQ в течение рабочего дня (время мы оговариваем заранее)
* Готовность приступить с завтрашнего дня (сегодня — обучение и инструктаж)
Желательно:
* Опыт постинга на сайты (Joomla)
* Опыт минимальной обработки фото (ресайз, обрезать)
Если вас заинтересовало данное предложение, вы соответствуете требованиям и готовы с завтрашнего дня приступить — заполните анкету и выполните тестовое задание (1 новость 800 знаков). Анкета и задание во вложенном файле. Присылать на почту fatseo [at] gmail.com.
Требования к рерайту:
1. Рерайт заголовка обязателен. Лучше если вы напишите его заново своими словами.
2. Рерайт требуется глубокий. Замена синонимами отдельных слов, переписывание "воды" и перестановка предложений/слов местами — этим нельзя ограничиться. Вы должны писать текст своими словами.
3. Уникальность по Адвего при добросовестном выполнении п.2 будет стремиться к 100%.
Оплата из расчета $1,00 / 1000 знаков (без пробелов).
Выплаты по WebMoney раз в неделю.
В проекте указана сумма – ваш минимальный заработок в месяц при выполнении минимального объема работы (15K / день).
Бонусы при большом объеме качественно выполненной работы!
Вопросы вы можете задать в ICQ: 391-138-014
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