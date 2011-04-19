Рерайтер на новостной портал на постоянку

На портал о планшетных компьютерах (iPad, Apple, Android) требуется рерайтер для ведения новостной ленты на постоянную работу. Рерайт + постинг на сайт.

Требования:

* Опыт рерайта

* Вы хотя бы немного разбираетесь в тематике компьютеров (iPad, Apple, Android), чтобы делать рерайт без "ляпов"

* Вам от 22 лет

* Отличное знание орфографии, пунктуации

* Аккуратность в оформлении материалов

* Грамотная русская речь. Умение грамотно строить предложения и формулировать мысли.

* Возможность делать от 15 тыс. знаков в день (это минимальный порог, если вы делаете меньше — вы не подходите)

* Работа 5-6 дней в неделю (~8 часов)

* Это ваша основная работа — я вас не ограничиваю по количеству и загружаю на 100% (нет необходимости искать сторонние заказы)

* Постоянная доступность в ICQ в течение рабочего дня (время мы оговариваем заранее)

* Готовность приступить с завтрашнего дня (сегодня — обучение и инструктаж)

Желательно:

* Опыт постинга на сайты (Joomla)

* Опыт минимальной обработки фото (ресайз, обрезать)

Если вас заинтересовало данное предложение, вы соответствуете требованиям и готовы с завтрашнего дня приступить — заполните анкету и выполните тестовое задание (1 новость 800 знаков). Анкета и задание во вложенном файле. Присылать на почту fatseo [at] gmail.com.

Требования к рерайту:

1. Рерайт заголовка обязателен. Лучше если вы напишите его заново своими словами.

2. Рерайт требуется глубокий. Замена синонимами отдельных слов, переписывание "воды" и перестановка предложений/слов местами — этим нельзя ограничиться. Вы должны писать текст своими словами.

3. Уникальность по Адвего при добросовестном выполнении п.2 будет стремиться к 100%.

Оплата из расчета $1,00 / 1000 знаков (без пробелов).

Выплаты по WebMoney раз в неделю.

В проекте указана сумма – ваш минимальный заработок в месяц при выполнении минимального объема работы (15K / день).

Бонусы при большом объеме качественно выполненной работы!

Вопросы вы можете задать в ICQ: 391-138-014